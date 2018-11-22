ومن المتوقع، بحلول يوم الجمعة، أن يصل منسوب الأمطار إلى 20سنتيمترا في بعض المناطق المحيطة ببلدة باراديس حيث يعيش قرابة 27 ألفا.

وأتى حريق كامب فاير على معظم البلدة الواقعة شمال شرقي سان فرانسيسكو وأسفر عن مقتل 81 شخصا على الأقل وفقد المئات.

وستساعد الأمطار رجال الإطفاء الذين لا يزالون يكافحون الحريق لكنها ستتسبب في مزيد من المعاناة لكثير من السكان المشردين جراء هذه الكارثة. ويقيم بعض المشردين، وعددهم غير محدد، داخل خيام متفرقة في مواقف لانتظار السيارات لا داخل مراكز إيواء مؤقتة.

وقال مسؤولو الأرصاد، إن الأمطار ربما تكون مصحوبة في بعض المناطق برياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة. وأتى حريق كامب فاير على نحو 153 ألف فدان عند سفوح تلال سييرا.