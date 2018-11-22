أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأربعاء، إنها تحدثت إلى نظيرها الإسباني بيدرو سانتشيث حول التزامها بالتوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطبق على أراضي المملكة المتحدة بالكامل بما فيها منطقة جبل طارق. حسب رويترز.
كان سانتشيث قد قال يوم الثلاثاء، إن إسبانيا سترفض مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تصويت مقرر يوم الأحد المقبل إذا لم تخضع لتعديل ينص بوضوح على أن مستقبل منطقة جبل طارق المتنازع عليها والتابعة للتاج البريطاني سيتحدد في محادثات بين البلدين.