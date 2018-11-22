كان سانتشيث قد قال يوم الثلاثاء، إن إسبانيا سترفض مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تصويت مقرر يوم الأحد المقبل إذا لم تخضع لتعديل ينص بوضوح على أن مستقبل منطقة جبل طارق المتنازع عليها والتابعة للتاج البريطاني سيتحدد في محادثات بين البلدين.