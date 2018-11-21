وبلغ عدد المفقودين 870 بسبب الفوضى التي تعم أعمال البحث عن جثث في مدينة باراديس، التي دمرت النيران قسما كبيرا منها.

وكان هذا العدد بلغ السبت 1276 وتراجع إلى 699 الاثنين.

والحريق الذي أتى على 61 ألفا و500 هكتار و12600 منزل منذ 8 نوفمبر في شمال الولاية تم احتواؤه الآن بنسبة 75 في المئة.

وتوفي ثلاثة أشخاص آخرين في حريق ثان كبير اندلع في ماليبو في جنوب كاليفورنيا.

ويستعد المسؤولون حاليا لهطول أمطار غزيرة الأربعاء أوفي وقت لاحق خلال الاسبوع، مما سيساعد في إخماد الحريق، لكن قد يتسبب أيضا بسيول وفيضانات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار باراديس السبت لتفقد حجم الأضرار.