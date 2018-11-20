وقد تقرر هذا التدبير خلال قمة بيونغ يانغ، التي جمعت في سبتمبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان الشمال أبلغ الجنوب أن مواقعه الحدودية ستدمر بطريقة متزامنة تقريبا، كما أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أنه تحقق من أن المواقع الحدودية قد دمرت بالكامل في الوقت المحدد.

من جانبها، تقوم سول بتدمير 10 من مواقعها المحصنة.

وبات لدى الشمال 150 موقعا محصنا، فوق وتحت الأرض، في مقابل حوالى 50 للجنوب، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.