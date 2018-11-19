وأوضحت وسائل إعلام تركية أن اللقاء بين الرئيسيين سيتناول ملف مشروع نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى الساحل التركي، والذي انتهى الجزء الأول منه.

وتعد تركيا واحدة من أكبر عملاء الغاز الروسي، قد جرى البدء في المشروع في مايو 2017، وتهدف تركيا إلى تخصيص المرحلة الأولى من المشروع للسوق التركية، على أن يصدر منه لاحقا الغاز إلى جنوب أوروبا وجنوب شرقي أوروبا في المرحلة الثانية.

كما ستتطرق القمة إلى ملفات إقليمية، لاسيما الأزمة السورية، وآخر التطورات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفقت الدولتان في سبتمبر الماضي على إنشاء منطقة معزولة في إدلب، مما منع هجوما للقوات الحكومية السورية على المدينة بشكل مؤقت.



وتعد إدلب آخر المعاقل الكبرى المعارضة السورية المسلحة، ويعيش فيها نحو 3 ملايين مدني نصفهم تقريبا من اللاجئين.