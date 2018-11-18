وكانت الأكثرية، التي تحظى بها حكومة نتانياهو في البرلمان تقلصت إلى نائب واحد إثر استقالة وزير الدفاع وزعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء.

واستقال ليبرمان احتجاجا على وقف إطلاق النار، الذي أعلن بين إسرائيل وحركة حماس بشكل غير رسمي بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في قطاع غزة.

ويتزعم كحلون حزب "كلنا"، وهو دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "في أقرب وقت ممكن"، مع العلم بأن الولاية الحالية لمجلس النواب تمتد حتى نوفمبر من العام المقبل.

وكتب نتانياهو على حسابه على موقع "تويتر": "سألتقي موشي كحلون قبل عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد في محاولة أخيرة لإقناعه بعدم إسقاط الحكومة".

وتابع نتانياهو: "لا يجوز إسقاط حكومة يمينية. كل أعضاء ليكود (حزب نتانياهو) يرغبون بالمضي في إدارة البلاد لسنة إضافية كاملة".

كما يطالب وزير التربية وزعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني، نفتالي بينيت، بوزارة الدفاع للمضي في دعم الائتلاف، ومن دون هذا الحزب أيضا فإن حكومة نتانياهو تفقد أكثريتها داخل البرلمان.

وكان نتانياهو رفض، الجمعة، طلب بينيت تسلم وزارة الدفاع، وأعلن أنه سيتسلم شخصيا هذه الوزارة موقتا.