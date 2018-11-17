وتواصل فرق الإنقاذ بحثها عن المزيد من الضحايا في بلدة باراديس بشمال ولاية كاليفورنيا، فيما تحاول السلطات معرفة مصير ألف شخص في عداد المفقودين، من جراء أسوأ حريق غابات تشهده الولاية.

وتقول السلطات، إن هذا العدد الكبير من القتلى سقط لامتداد ألسنة اللهب بسرعة، بسبب شدة الرياح وكثرة الأعواد الجافة والأشجار.

وكان دونالد ترامب عزا حرائق الغابات الأخيرة لسوء إدارة الغابات، وتمسك بموقفه السبت مصرحا للصحفيين في البيت الأبيض أنه سيبحث قضية إدارة الغابات أثناء زيارته لكاليفورنيا.

ومن المقرر أن يتفقد ترامب المناطق المتضررة من الحريق، ومقابلة السكان الذين فروا من منازلهم.