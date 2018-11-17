وأوضح أن المخدرات المضبوطة نقلت من السفينة جيمس التابعة لخفر السواحل بميناء بورت إيفرغليدز بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الخميس.

وأشار خفر السواحل، الجمعة الماضية، إلى أن العديد من سفن خفر السواحل ساعدت في ضبط المخدرات، قبالة سواحل المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية.

ونقلت رويترز عن صحيفة "ميامي هيرالد" إن السلطات ألقت القبض على نحو 49 مشتبها به، وأنهم سيحاكمون في جنوب فلوريدا.

وأشار مسؤولون اتحاديون إلى أن الكوكايين لا يزال أحد أكثر المخدرات انتشارا في الولايات المتحدة، حيث يتم تعاطي أكبر كمية من هذا المخدر على مستوى العالم.