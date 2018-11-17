وذكر البيان أنه جرى تحديد موقع الغواصة "إيه آي إيه سان خوان" بواسطة غواصة تعمل عن بعد تابعة للسفينة الأميركية أوشن إنفنيتي التي تم استئجارها في عمليات البحث.

وقال البيان إنه بعد تلقي "إشارات إيجابية" من قاع المحيط، تم العثور على الغواصة قابعة في عمق 2625 قدما قبالة شبه جزيرة فالديس بإقليم باتاغونيا الأرجنتيني.



ويأتي العثور على الغواصة بالتزامن مع ذكرى مرور عام على اختفائها في 15 نوفمبر 2017.

وكان الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري قد قال إن هناك "التزامًا مطلقًا وغير قابل للتفاوض" للعثور على "الحقيقة"، ووعد بإجراء تحقيق كامل بعد فقدان الغواصة.

ويعتقد الخبراء أن الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على إبلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.

وداهمت الشرطة الاتحادية القواعد البحرية والمباني الأخرى في يناير الماضي كجزء من التحقيق، بعد وقت قصير من إقالة قائد البحرية.

وشاركت 24 دولة في جهود العثور على الغواصة لكنها فقدت الأمل في العثور على الغواصة أو ناجين، بينما واصلت البحرية الأرجنتينية جهودها.

وخصصت الحكومة الأرجنتينية في وقت سابق مكافأة قدرها 5 ملايين يورو "لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى" تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها.