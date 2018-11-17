وقال وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني في تصريح لهيئة الاذاعة العامة (ييل) خلال قيامه بزيارة رسمية للولايات المتحدة "ليس لدينا شيء نخفيه هنا. التشويش أمر خطير يزعج الطيران المدني. سنرد على روسيا وسنناقش هذا ونتوقع إجابات ".

وذكرت وزارة الخارجية الفنلندية يوم الخميس أن التشويش على إشارة نظام تحديد المواقع في فنلندا خلال المناورات الحربية الأخيرة لحلف الأطلسي جاء من الأراضي الروسية.

ويوم الاثنين، استدعى وزير الدولة الفنلندي ماتي أنتونين السفير الروسي بافل كوزنيتسوف إلى اجتماع لطلب استيضاح من موسكو.

ورفض الكرملين ما وصفه بالادعاءات الفنلندية، نافيا تعمد موسكو التشويش على الإشارة خلال المناورات الحربية.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، أصدرت ادارة الملاحة الجوية في فنلندا تحذيرا لحركة الطيران بسبب التشويش على نظام تحديد المواقع على نطاق واسع في شمال البلاد. كما وجهت النرويج اتهاما مماثلا في الآونة الأخيرة لروسيا .

وفنلندا ليست عضوا في حلف شمال الاطلسي ولكنها شاركت كحليف في أكبر مناورة لحلف شمال الاطلسي منذ عقود انتهت يوم الاربعاء.

وشاركت قوات من 31 دولة في المناورات القريبة من روسيا في منطقة تمتد من بحر البلطيق إلى أيسلندا.