وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أنا أكتب الأجوبة. فريقي المختص بالمحاماة خاصتي لا يكتب الأجوبة. لقد أجبت على الأسئلة بسهولة بالغة. لم أرسلها بعد. كما تعلمون، فقد كنت مشغولاً بعض الشيء".

وبشأن التواطؤ المفترض بين روسيا وفريق حملته الانتخابية عام 2016، قال ترامب "حملة الهجمات، كما أسميها، ما كان يجب أن تحدث أبدا. وهي ما تزال مستمرة. أتصور أنها على طريق الاندثار الآن".

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، استقال وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، الذي وجه له انتقادا لاذعا بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا خلال سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس، أن ترامب تلقى نحو عشرين سؤالا بشأن لقاءات جرت قبل الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.