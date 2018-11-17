ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روتي قوله خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "فكرة الجيش الأوروبي ليست واقعية بالنسبة إلى هولندا".

وأضاف "فرنسا وألمانيا تعملان على حرق المراحل. بالنسبة لهولندا يبقى حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية لسياستنا الدفاعية".

والأسبوع الماضي دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى تأسيس "جيش أوروبي" لحماية القارة في مواجهة بكين وموسكو وحتى واشنطن.

وهي فكرة يعارضها بشدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الذي وصف تصريحات نظيره الفرنسي ب"المهينة جدا" مقترحا على أوروبا "أولا أن تدفع حصتها للحلف الذي تموله الولايات المتحدة بمستوى كبير".

والثلاثاء عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن دعمها لاقتراح ماكرون في خطاب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، معتبرة أن حيشا أوروبيا قد "يكمل الحلف الأطلسي".