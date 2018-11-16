وأعلن قاضي الدائرة، تيموثي كيلي، قراره، بعد مطالبة شبكة "سي.إن.إن" بإعادة أوراق اعتماد أكوستا، بينما تمضي قضية بشأن إلغائها قدما.

كان مراسل الشبكة لدى البيت الأبيض، اشتبك مرارا مع ترامب ومسؤولة الإعلام، سارة ساندرز، في مؤتمرات صحفية على مدار العامين الماضيين.

غير أن البيت الأبيض ألغى أوراق اعتماد أكوستا، الأسبوع الماضي، بعد مؤتمر صحفي مشحون، حيث اشتبك فيه مع ترامب، الذي هو من عين القاضي صاحب القرار.

وكان البيت الأبيض أعلن سحب تصريح الدخول من أكوستا في إجراء غير مسبوق، بعد سجال ترامب وأكوستا في البيت الأبيض.

وخاطب ترامب أكوستا قائلا: "أنت وقح جدا وشخص فظيع"، وذلك ردا على رفض الصحفي إعادة الميكروفون بعدما طرح أسئلة عدة.

والعلاقة بين "سي إن إن" وترامب متوترة منذ أشهر، ولا يتوقف الرئيس الأميركي عن التنديد بالشبكة، معتبرا أنها تجسد "الأخبار المضللة".

وأشارت جمعية صحفيي البيت الأبيض، إلى أنها "تدعم بقوة" شبكة "سي إن إن" في هذه القضية، معتبرة أن منع أكوستا من دخول البيت الأبيض "يشكل رد فعل غير متكافئ على أحداث الأربعاء".

وأكدت الجمعية أنه "ليس من حق رئيس الولايات المتحدة أن يختار الرجال أو النساء الذي يغطون أنشطته".