وفي إسطنبول، ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، أن الشرطة اعتقلت بالفعل 12 أكاديميا ورجل أعمال وصحفيا في إطار مؤسسة كان يرأسها رجل أعمال بارز على صلة بغولن وهو مسجون حاليا.

وقالت الوكالة، إن من بين المعتقلين بيتول طانباي وطوغوت طارهانلي من جامعتي البوسفور وبيلغي في إسطنبول، وذلك خلال عمليات متزامنة نفذتها الشرطة في المدنية بشكل متزامن في وقت مبكر الجمعة.

وقالت الوكالة، إن الأستاذين يخضعان لاستجواب حول علاقاتهما بجمعية الأناضول للثقافة التي أسسها عثمان كافالا، رجل الأعمال الذي اعتقل قبل عام واتهم بارتكاب جرائم ضد الدولة، لكن لم تصدر لائحة اتهام ضده.

ومنذ محاولة الانقلاب في 2016، اعتقلت تركيا آلاف الأشخاص لعلاقات مزعومة بجماعات إرهابية، وطردت كثيرين من مؤسسات الدولة وسجن عشرات الصحفيين.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعية غولن، الذي كان يعتبره حليفا في السابق، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لكن الداعية الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا نفى ذلك.