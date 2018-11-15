وقال توسك إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم توقيعه يوم 25 نوفمبر، خلال قمة أوروبية "استثنائية".

وتابع في تصريح في بروكسل: "إذا سار كل شيء على ما يرام، ستعقد قمة استثنائية للمجلس الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة وتوقيع اتفاق بريكست".

وبعد إجتماع مبكر يوم الخميس، أشاد توسك بمفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، الذي "حقق أهم هدفين".

وأضاف: "يتعلق الهدفان بالحد من الأضرار الناجمة عن رحيل بريطانيا والحفاظ على مصالح الدول الـ27 الأخرى".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد توصلت إلى مسودة اتفاق ينظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات استمرت لأكثر من عام.

وأثارت المسودة مخاوف من اندلاع خلافات واستقالات من وزراء الحكومة البريطانية، وهو ما حدث بالفعل، باستقالة شاليش فيرا، الوزير في وزارة شؤون أيرلندا الشمالية، بعد الإعلان عن المسودة.

ويريد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفاقا لتيسير الحركة التجارية بين أكبر تكتل تجاري في العالم والمملكة المتحدة، مقر أكبر مركز مالي دولي.