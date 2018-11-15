وقالت المحكمة إن هيئة محلفين في فلينت بميشيجان أدانت عمر فتوحي (51 عاما)، من إقليم كيبيك بكندا في اتهامات القيام بعمل عنيف بمطار دولي، والإخلال بأمن المطار وارتكاب عمل إرهابي.

وأضافت المحكمة أن دفاع فتوحي لم يحضر الجلسة ،وأن هيئة المحلفين لم تستغرق أكثر من ساعة للتوصل إلى الحكم.

وكان فتوحي دفع ببراءته وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي في المحكمة الجزئية الأميركية للمقاطعة الشرقية بميشيغان.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في السابع من مارس، فيما يواجه فتوحي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والتونسية، حكما قد يصل إلى السجن المؤبد، وغرامة حدها الأقصى 250 ألف دولار عن كل تهمة.

وقالت السلطات إن فتوحي وجهت له في الأساس تهمة العنف في مطار دولي، بغية طعن الضابط جيف نيفيل في الرقبة العام الماضي، لكن هيئة محلفين اتحاديين كبرى وجهت له في مارس آذار تهمة الإرهاب فيما يتعلق بالهجوم.

وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إنه في 21 يونيو 2017 اقترب فتوحي من نيفيل في المطار، وطعنه وصاح قائلا "الله أكبر"، مشيرا إلى عمليات القتل التي تحدث في سوريا والعراق وأفغانستان.

وأضاف المدعون أن فتوحي أبلغ المسؤولين بعد القبض عليه بأنه من "جنود الله"، وبأنه اعتنق فكر القاعدة وأسامة بن لادن.