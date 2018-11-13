وقالت الوزارة إن المرض أسفر عن نفوق ستة خنازير من إجمالي 147 خنزيرا في مزرعتين متجاورتين في مدينة ووشيويه.

وتكافح الصين لكبح التفشي السريع للمرض المعدي، إذ تشير تقارير إلى ظهوره في أكثر من 50 مزرعة في أنحاء البلاد.

وكانت السلطات الصينية قد أعدمت في الأشهر الأخيرة آلاف الخنازير بعد انتشار الحمى الوبائية المميتة في البلاد.

وتنتقل عدوى هذه الحمى عن طريق لحم الخنازير الأفريقية.