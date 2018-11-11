وأوضح خبير الأرصاد الجوية، مارك تشينارد، من مركز التنبؤ بالطقس، في كوليدج بارك ماريلاند: "الوضع يسوء. سنشهد رياحا تصل سرعتها إلى 40 ميلا في الساعة مع هبات بسرعة تتراوح بين 60 و70 ميلا في الساعة".

وتهب رياح سانتا آنا أو "رياح الشيطان" على منطقة لوس أنجلوس، التي يستعر فيها حريق (وولزي) منذ، الخميس، في مقاطعة فينتورا، متسببا في مقتل شخصين على الأقل.

وأشار تشينارد إلى أن كتل الهواء التي تهب في أنحاء الصحراء الغربية الأميركية نحو الساحل، ستأتي برياح قوية تستمر حتى يوم الثلاثاء، وقال: "الأمر لا يحمل إلا أنباء سيئة".

ومن المتوقع أن تهب رياح سرعتها 40 ميلا في الساعة عند منحدرات تلال سييرا نيفادا شمالي كاليفورنيا قرب سكرامنتو، التي تسبب فيها حريق كامب فاير في مقتل 23 شخصا على الأقل.

وأتى حريق كامب فاير على أكثر من 6700 منزل ومتجر في باراديس، كما أن عدد القتلى المرتفع والمرشح للزيادة يجعله أحد أسوأ حرائق الغابات.

وقالت الشرطة، إن جثثا كثيرة من تلك التي عثر عليها الأسبوع الماضي كانت في سيارات محترقة أو بالقرب منها.

ووصلت النيران إلى باراديس بسرعة أجبرت الكثيرين على ترك سياراتهم والنجاة بأرواحهم عبر الطريق الوحيد في البلدة الجبلية.

ووردت بلاغات تفيد بأن 35 شخصا مفقودون كما أصيب 3 من أفراد فرق الإطفاء، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من المفقودين بين القتلى الذين تم العثور عليهم.

وبحلول مساء السبت، كان حريق كامب فاير قد أتى على أكثر من 100 ألف فدان على أطراف غابة بلوماس الوطنية، وتمكنت فرق الإطفاء من وضع خطوط للاحتواء حول نحو 20 بالمئة من الحريق.

وعلى بعد 800 كيلومتر إلى الجنوب، استعر حريق وولزي على السفوح فوق ماليبو بشدة خلال الليل، بعد أن تضاعفت المساحة التي ينتشر فيها من مساء الجمعة، وحتى الأحد مما شكل تهديدا على آلاف المنازل بعد صدور أوامر إجلاء إلزامية لربع مليون شخص في المدينة وأحياء في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

وقال مسؤولون، إن الحريق دمر 177 منزلا على الأقل ومنشآت أخرى، فيما لم يستكمل بعد إحصاء المنشآت المتضررة، وأتى الحريق على أكثر من 83 ألف فدان بحلول مساء السبت.

وأوضح مسؤول الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، داريل أوسبي: "يواجه رجال الإطفاء بعض الظروف القاسية الصعبة التي قالوا إنهم لم يشهدوا مثلها في حياتهم قط".

وكتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تغريدة صباح الأحد خلال زيارته لفرنسا، قال فيها: "يمكننا أن نوقف الدمار المتواصل باستمرار في كاليفورنيا من خلال إدارة غابات ملائمة. تحلوا بالذكاء!".