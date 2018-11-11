وركزت الكاميرات على ترامب وبوتن لفترة وجيزة، وهما يتصافحان بعد وصول الرئيس الروسي، وأشار بوتن لترامب بإبهامه مستحسنا، وربت الأخير على ذراعه.

وصافح بوتن أيضا العديد من زعماء العالم، الذين كانوا في الصف الأمامي، وبينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ويتوقع أن يلتقي بوتن وترامب على غداء عمل سريع في قصر الإليزيه ضمن مشاركتهم في فعاليات ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، بحضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.

وكان ترامب وبوتن عقدا أول قمة ثنائية في هلسنكي في يوليو، وتعرض الرئيس الأميركي بعدها لانتقادات شديدة في بلاده أخذت عليه تساهله الشديد مع نظيره الروسي.