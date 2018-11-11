وكان تشودري، البالغ من العمر 51 عاما، برفقة زوجته روبانا عندما التقطت له لقطات، وهو يتناول طعامه في مطعم ماكدونالدز الجمعة.

وعلق أحد الظرفاء على الفيديو قائلا "لا أدري ما إذا طلب وجبة هابي ميل، لكنه كان يبتسم".

وبدا الأمر مثيرا للسخرية، ذلك أن الداعية تشودري كان يدعو لكراهية الغرب ورموزه، فيما هو يتناول وجبته من "البرغر" والبطاطا المقلية في أحد أبرز رموز الغرب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

يشار إلى أن تشودري كان يترأس شبكة "المهاجرون"، وهي جماعة متطرفة على الإنترنت، لكن تم حظرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ويقيم الواعظ المتشدد شودري، الذي قضى نصف عقوبة السجن بحقه، في شمال لندن، ولا يحق له مغادرتها بموجب قرار الإفراج عنه من سجن بيلمارش المشدد الحراسة بجنوب شرق لندن.

وكانت السلطات البريطانية وجهت لتشودري تهمة دعم تنظيم داعش الإرهابي، وحكمت محكمة بريطانية بالسجن 5 سنوات ونصف.