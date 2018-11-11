وتسبب غياب ترامب عن الاحتفال في الدقيقة الأخيرة في انتقادات واسعة له على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من جانب بعض المسؤولين البريطانيين والأميركيين. وذهبت الانتقادات إلى أن ترامب "أهان" جنود بلاده.

وكان مقررا أن يحيي ترامب، تصحبه زوجته ميلانيا، ذكرى الجنود الأميركيين في احتفال في مقبرة إن-مارن الأميركية في بيلو التي تبعد نحو 85 كيلومترا عن باريس، لكن أمطارا خفيفة متواصلة وسحابة منخفضة حالت دون وصول طائرته الهليكوبتر إلى المقبرة.

وقال البيت الأبيض في بيان "تم إلغاء (حضورهما) بسبب مصاعب التوقيت والانتقال التي تسبب فيها الطقس". وأضاف أن وفدا برئاسة كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ، وهو جنرال متقاعد، ذهب بدلا منهما.

وقال نيكولاس سويمز وهو عضو في البرلمان البريطاني وحفيد لرئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب ونستون تشرشل إن ترامب أهان الجنود الأميركيين. وكتب على تويتر يقول إن هؤلاء الجنود ماتوا وهم يواجهون العدو لكن ترامب عجز حتى عن "تحدي الطقس" ليذهب إلى مقبرتهم ويحيي ذكراهم.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن القرار اتخذ بسبب الأحول الجوية وأشاروا إلى مخاوف أمنية في حالة التعجل في تنظيم ركب الرئيس الأميركي إلى المقبرة.

وقال بن رودس الذي عمل نائبا لمستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن العذر الذي أبداه البيت الأبيض لا يعتد به. وأضاف على تويتر أن مشكلة الأمطار كانت قائمة دائما في أسفار أوباما.

ورغم وجود مشكلة الأمطار الخفيفة سافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى خارج باريس وحضرا احتفالا مهيبا بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.