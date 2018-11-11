وقالت الصحيفة أيضا إن الاتحاد الأوروبي رفض خطة ماي لآلية مستقلة للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت توافق عليه.

وكان وزير التجارة البريطاني وليام فوكس قال إنه ربما تكون المملكة المتحدة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي؛ معللا عدم قدرتها على ذلك بسبب أن القضايا المثيرة للجدل لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج وقال: "إننا نشهد نهاية صعبة للمفاوضات".

وقال الوزير البريطاني: "إذا فشلت المملكة المتحدة في الوصول إلى القضايا المعلقة مثل أيرلندا الشمالية، قد لا نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف فوكس أن وزير النقل البريطاني استقال في 9 نوفمبر بعد وصف خطة خروج بريطانيا من الحكومة بأنها "خطأ فادح".

وتابع: "كما تمثل الحدود الأيرلندية، فضلًا عن عدد من القضايا الاقتصادية، نقاطًا شائكة في محادثات بريكست الجارية".