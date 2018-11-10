وقال مكتب حاكم إقليم هكاري في بيان إن الحادث وقع في قاعدة عسكرية بمنطقة شمدينلي، القريبة من الحدود مع العراق وإيران.

وقال أردوغان قبل مغادرته إلى فرنسا لحضور مراسم إحياء الذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى: "لدينا 7 شهداء و25 مصابا من الجنود بسبب الانفجار".

وأضاف أن مسؤولين يفتشون موقع الحادث، في إطار تحقيق للكشف عن ملابساته.

وكانت وزارة الدفاع قالت الجمعة إن 25 جنديا أصيبوا في الحادث الذي وقع أثناء إطلاق ذخيرة ثقيلة.

وفي وقت سابق من الجمعة، أمرت محكمة في تركيا بفرض حظر للنشر على أخبار الانفجار "من أجل منع وقوع تضليل" حسب بيان مقتضب.