وأوضح شريف المقاطعة في تصريح نقلته فرانس برس: "إنه واجبي المحزن أن أؤكد أنّ لدينا الآن تسعة قتلى".

وقد عثر في بادئ الأمر على خمسة ضحايا في مدينة بارادايز، التي أُمر جميع سكانها البالغ عددهم 26 ألفا بإخلائها.

وأعلنت السلطات الخميس أنها طلبت من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم بسبب الحريق الذي يتمدّد سريعا.

وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في تغريدة على تويتر، أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة. من فضلكم أخلوا منازلكم إذا طُلب منكم ذلك".

والحريق الذي أطلق عليه اسم "كامب فاير" ويعتبر متأخرا بالنسبة الى موسم الحرائق في الولايات المتحدة، أتى على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي حيث أعلنت السلطات حال الطوارئ.

وتهدد النيران التي دمرت أكثر من 6700 منزلا وشركة، حوالي 15 ألف نقطة حسّاسة.

وتمدّدت الكارثة التي أجّجتها رياح عنيفة، وغطت مدينة بارادايز بسحب الدخان الكثيفة والرماد.