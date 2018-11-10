أبوظبي - سكاي نيوز عربية ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بتصريحات نظيره الفرنسي بشأن إنشاء جيش أوروبي بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة، معتبرا أن اقتراحه "مهين جدا".
ولدى وصول ترامب وزوجته ميلانيا الجمعة إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، غرّد الرئيس الأميركي "لقد اقترح الرئيس ماكرون إنشاء جيش اوروبي بوجه الولايات المتحدة والصين وروسيا".
وأضاف: "هذا مهين جدا، لكن ربما يجب على أوروبا أن تسدد أولا مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير!".