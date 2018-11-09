وفي الفيديو المرعب، يتراقص عمود أحمر من النيران يمتد إلى السماء وسط الحرائق، التي حولت الغابات إلى كتل عملاقة من اللهب.

وتحرك حريق الغابات سريع الانتشار باتجاه ضواحي مدينة تشيكو في شمالي كاليفورنيا، بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وأجبر آلاف السكان على الفرار.

وأعلنت السلطات في كاليفورنيا، الخميس، أنها طلبت من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم، بسبب الحريق الذي التهم أكثر من 80 كيلومترا مربعا ويتمدد سريعا.

وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في تغريدة على "تويتر"، أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة. من فضلكم، أخلوا منازلكم إذا ما طُلب منكم ذلك".

والحريق الذي أطلق عليه اسم "كامب فاير"، ويعتبر متأخرا بالنسبة لموسم الحرائق في الولايات المتحدة، أتى على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

كما حذرت السلطات المحلية، من أن النيران تهدد حوالي 15 ألف نقطة حساسة.

وتمددت الكارثة التي أججتها رياح عنيفة، لتغطي مدينة باراديس التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة، بسحب الدخان الكثيفة والرماد، فيما دمرت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطة محروقات.