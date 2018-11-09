واصطدمت فرقاطة "KNM Helge Ingstad" مع ناقلة "Sola TS" في مضيق بحري غربي النرويج، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح.

وبعد الاصطدام، تم إجلاء 137 شخصا كانوا على متن السفينة الحربية، قبل أن تجنح، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

وكانت هناك مخاوف من أن الفرقاطة ستغرق بعد أن غمرت المياه جزءا كبيرا منها بعد الاصطدام، لكنها جنحت قبالة الشاطئ بالقرب من بيرغن.

وأظهرت صورة نشرتها هيئة الإذاعة النرويجية "NRK"، أن المياه قد وصلت إلى مستوى منصة طائرات الهليكوبتر على سطح السفينة.

وكانت السفينة الحربية عائدة من تمارين مشتركة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي واحدة من 5 فرقاطات من هذا النوع في البحرية النرويجية.

يشار إلى أن الناقلة المالطية كانت تقل 23 شخصا، وبالرغم من أنها تزن 62 ألف طن فقط، قد تعرضت لأضرار طفيفة، ويبدو أن النفط لم يتسرب منها.

وقال مسؤول: "اكتشفنا بقعة نفط صغيرة تسربت من الفرقاطة، لكنها ليست كبيرة".

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث الذي وقع بعد الساعة الرابعة فجرا بالقرب من بيرغن.