وأشارت الوكالة، إلى أن الشرطة ألقت القبض على 74 شخصا حتى الآن في إسطنبول، و31 إقليما.

ونقلت رويترز عن الأناضول، أن جميع المشتبه بهم مازالوا في الخدمة، وبعضهم برتبة كولونيل ولفتنانت كولونيل، مضيفة أن تحقيقا أظهر أنهم تواصلوا عبر خطوط هاتف أرضية وهواتف عامة.

ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية، للتصدي لتهديدات الأمن القومي.

وتنفذ الشرطة مداهمات مستمرة ضد من يعتقد أنهم أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، والتي شهدت مقتل 250 شخصا، بالرغم من نفي غولن تورطه في هذه المحاولة.