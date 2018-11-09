ووفقاً لبيانات من سلطات الهجرة الوطنية ومصادر أخرى، تستضيف بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نحو 2.4 مليون لاجئ ومهاجر فنزويلي، وتتوزع البقية على مناطق أخرى.

ورحّب البيان بحفاظ بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى حدٍ كبير على سياسة الباب المفتوح الجديرة بالثناء للاجئين والمهاجرين من فنزويلا.



وتعيش فنزويلا في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية وحالة من عدم الاستقرار السياسي، وحسب معطيات البرلمان الفنزويلي، الصادرة الأربعاء، فإن نسبة التضخم في البلاد ارتفعت خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر من العام الحالي من 280 ألف بالمائة، أو 833 ألف بالمائة حسب المعدل السنوي.



ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التضخم السنوية في فنزويلا هذا العام إلى مليون بالمائة.