وقالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء إن حكما صدر على السوري المعروف باسم أحمد إبراهيم الأحمد (41 عاما) بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى السجن 30 عاما، بعد أن أدانته هيئة محلفين يوم 16 مارس بست تهم مرتبطة بالإرهاب.

وقال المسؤولون، إن الأحمد اعتقل في تركيا عام 2011 بموجب مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) وظل محتجزا هناك حتى تسليمه للولايات المتحدة في أغسطس 2014.

وكان الاتهام الأول الموجه للأحمد هو تصميم وتجميع أجزاء تدخل في صنع أجهزة تفجير لا سلكية، ولوحات دوائر إلكترونية تستخدم في العبوات الناسفة التي تزرع على جوانب الطرق لاستهداف القوات الأميركية في العراق.

وبحسب هذا الاتهام، فإن الأحمد صنع أنظمة لاسلكية في منزل في بغداد، بمكونات حصل عليها بين عامي 2005 و2010 من شركة لم يُحدد اسمها تقع في أريزونا.