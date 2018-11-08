وخلال المؤتمر الصحفي الذي امتد لنحو 90 دقيقة تحدث ترامب بخشونة بعدما سأله صحفيون عما إذا كان خطابه الدعائي بشأن المهاجرين من أميركا الوسطى سببا في إحداث انقسام وعن أحدث التطورات في تحقيق اتحادي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وما إذا كان هناك أي تنسيق بين موسكو وحملة ترامب آنذاك.

وجاء رد ترامب عدوانيا.

وقال لجيم أكوستا مراسل شبكة (سي.إن.إن)، الذي سحب أحد موظفي البيت الأبيض الميكروفون من يده عنوة "ينبغي أن تشعر سي.إن.إن بالخزي من نفسها ومن توظيفها لكم للعمل معها".

وأضاف ترامب موجها حديثه لأكوستا "أنت شخص فظ وفظيع".

كما رد ترامب على ياميك ألسيندور الصحفية في (بي.بي.إس. نيوز أور)، والتي سألته عن تجرؤ القوميين البيض بسبب وصف ترامب نفسه بأنه "قومي"، قائلا إن هذه إهانة له.

وقال ترامب، الذي دأب خلال حملته على توجيه اتهامات لوسائل الإعلام بالتغطية الصحفية الجائرة، "هذا سؤال عنصري".

كما عبر ترامب عن إحباطه من تقاعد 43 عضوا جمهوريا في مجلس النواب بدلا من سعيهم لإعادة انتخابهم، قائلا إن ذلك أضر بالحزب الجمهوري.

وفي خطوة نادرة سخر ترامب من مرشحين جمهوريين، ذكرهم بالاسم، قائلا إنهم حرصوا أثناء حملاتهم على أن ينأوا بأنفسهم عنه خشية أن تؤثر رسائله المثيرة للانقسام بشأن الهجرة على الأصوات التي يحصلون عليها مضيفا أنهم خسروا على أي حال.

وأشار إلى بيتر روسكام من ولاية إيلينوي وإريك بولسون من مينيسوتا وجون فاسو من نيويورك ومرشح مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي بوب هوجين.