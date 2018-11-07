وكان المراسل يوجه سؤالا للرئيس الأميركي، بشأن المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر المكسيك، في أنهم ليسوا غزاة للولايات المتحدة.

وتحدث الصحفي رافضا تعليق ترامب بشأن المهاجرين بأنهم لا يعتبروا مخترقين للحدود بشكل غير شرعي، وهنا رد ترامب بالشكر على مقولته رافضا تعليقه، قائلا: "المهاجرون يجب أن يأتوا بطريقة شرعية. لدينا شركات. نريد أشخاص للعمل".

وعند حديث المراسل عن أنهم على بعد مئات الأميال فقط من حدود الولايات المتحدة، رد ترامب بالقول: "أتركني أنا أدير البلاد. وعليك أنت تولي مهمة (سي.إن.إن)".

وحينها قامت إحدى موظفات البيت الأبيض بنزع الميكروفون من يد الصحفي بطريقة غير لائقة، مع محاولته طرح سؤال آخر، إلا أنها تركته لطرح سؤاله الثاني.

وعندما حاول المراسل طرح سؤاله الثاني، بشأن التحقيقات التي تجرى عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، رد ترامب: "إنها تحقيقات بلا جدوى".

وهنا ثار ترامب، وقال له: "ضع الميكروفون. كفى كفى. أجلس مكانك. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

وتابع ترامب: "(سي.إن.إن) يجب أن تخجل من نفسها. الطريقة التي تعاملتم بها مع سارة هوكابي كانت فظيعة".

وواصل ترامب هجومه موجها كلامه للصحفي: "أنت عدو للناس. سي إن إن تعرض أخبارا مزيفة".

ويمتلك ترامب تاريخيا من العداء مع وسائل الإعلام، وسبق له أن غرد على "تويتر" في فبراير 2017، قائلا: "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، إيه بي سي، سي بي إس، وسي إن إن) ليست عدوا لي، بل هي عدو للشعب الأميركي".