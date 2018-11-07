وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أمس كان يوما كبيرا، يوما رائعا"، مؤكدا أن "الحزب الجمهوري تحدى التاريخ لتعزيز أكثريتنا في مجلس الشيوخ وفي الوقت نفسه أفشل بقدر كبير التوقعات في مجلس النواب".

وأوضح: "نجحنا بالحصول على 55 مقعدا في مجلس الشيوخ هو الأكبر من نوعه خلال المائة عام الماضية".

وعزز الحزب الجمهوري هيمنته على مجلس الشيوخ، في حين خسر الأغلبية في مجلس النواب، وأوضح ترامب: "الجهود التي بذلناها منعت حدوث (موجة زرقاء) من الديمقراطيين".

وخلال تعليقه على نتائج الانتخابات، قال الرئيس الأميركي، إن هناك فرصة لتحسين العلاقة بيننا وبين الديمقراطيين، مشيرا إلى أن "رغم الأغلبية التي حققناها في مجلس الشيوخ نبقى حريصين على العمل المشترك".

وشدد ترامب على أن الكونغرس يمكن أن يتوصل لتفاهمات في مجالي البنية التحتية والرعاية الصحية، مضيفا: "أحترم ما قالته نانسي بيلوسي عن ضرورة العمل المشترك بعيدا عن الحزبية".