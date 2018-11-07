أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت شرطة مدينة برشلونة، الأربعاء، عن إخلاء قطارين في محطة القطارات الرئيسية، وأنها تبحث عن متفجرات بعد العثور على حقيبة مشبوهة.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة الكتالونية أن فريقا من خبراء المفرقعات تواجد صباح الأربعاء في محطة "سانتس" للسكك الحديد فائقة السرعة وسط برشلونة.
وأضافت أن إدارة أمن المحطة توصلت لحقيبة يشتبه أنها تحمل قنبلة في الساعة الثامنة من صباح الأربعاء (السابعة بتوقيت غرينتش).
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدثة أن الشرطة تتبع بروتوكولا أمنيا في التعامل مع الحادث.