أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت شرطة مدينة برشلونة، الأربعاء، عن إخلاء قطارين في محطة القطارات الرئيسية، وأنها تبحث عن متفجرات بعد العثور على حقيبة مشبوهة.