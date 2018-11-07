وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تنظر بإيجابية للقرار الأميركي، وتتوقع من واشنطن دعم القرار بإجراء ملموس في سوريا والعراق، فيما يتعلق بالحرب ضد حزب العمال الكردستاني والأذرع التابعة له.

وعرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، تقديم مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن 3 من كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني.

ورصدت واشنطن 5 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن كل من مراد قريلان، و4 ملايين دولار بشأن جميل بايك، و3 ملايين بشأن دوران كالكان.

وصدر الإعلان عن السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة، بعد زيارة قام بها نائب وزير الخارجية الأميركي، ماثيو بالمر.

وتقول وزارة الداخلية التركية، إن أعضاء حزب العمال الكردستاني الثلاثة، مدرجون أيضا على قائمة "أكثر الإرهابيين المطلوبين" لدى أنقرة، وتصفهم الوزارة بأنهم ضمن زعماء الحزب.

وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمرده في تركيا في عام 1984.

وبدأت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في التحسن منذ إطلاق سراح القس الأميركي، أندرو برانسون، من السجن الشهر الماضي.

وتبادلت الدولتان قبل أسبوع رفع عقوبات عن مسؤولين حكوميين، كانت قد فرضت في أغسطس بشأن قضية برانسون.

وأعلنت واشنطن هذا الأسبوع، أن تركيا ستحصل على إعفاء مؤقت من عقوبات عاودت الولايات المتحدة فرضها على إيران.

وبدأت قوات تركية وأميركية الأسبوع الماضي مناورات مشتركة في مدينة منبج السورية، التي اتفق الجانبان على تطهيرها من المتشددين، وسبق أن أعلنت تركيا أن الولايات المتحدة تؤخر تنفيذ الخطة.