وتتقدم الديموقراطية جينيفر ويكستون على منافستها الجمهورية باربرا كومستوك بنسبة 57 مقابل 43 بالمئة في شمال فيرجينيا، التي فازت بها هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وفق قناة "أن بي سي".

كما أعلنت الشبكات التلفزيونية الأميركية فوز الديموقراطية دونا شلالا، وهي وزيرة سابقة في ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون، بمقعد مجلس النواب في فلوريدا، لتحل مكان الجمهورية اليانا روس-ليتينن.

ويتوجب على الديموقراطيين الفوز ب21 مقعدا آخر في المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا من أجل استعادة السيطرة من الجمهوريين.

وفي فيرجينيا حيّدت كومستوك نفسها عن ترامب قبل الانتخابات لادراكها حجم الاحباط الذي يسيطر على ناخبي الضواحي وخاصة النساء من الرئيس ترامب، لكن هذا لم يكن كافيا لاحتفاظها بمنصبها.

وتؤشر الهزائم الأولى الى أن الليل سيكون طويلا امام الجمهوريين الذين يسعون للدفاع عن عدد آخر من المقاعد في الضواحي، والتي تتوقع مراكز استطلاع انها ستذهب الى الديموقراطيين.

ويتوقع مركز السياسات في جامعة فرجينيا أن يحصد الديموقراطيون 30 مقعدا على الأقل الثلاثاء.

ويبدو أن أداء الجمهوريين أفضل في مجلس الشيوخ حيث يسيطرون الآن على الغالبية ب51 مقعدا مقابل 49 للديموقراطيين، مع محاولة الديموقراطيين تأمين إعادة انتخاب مرشحيهم في عشر ولايات فاز ترامب فيها عام 2016. خمسة من هذه المقاعد يتوقع أن تفلت منهم لتذهب الى الجمهوريين.