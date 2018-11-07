فقد أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في 6 ولايات هي إنديانا وكنتاكي وفيرمونت ونيوهامشير وفيرجينيا وكارولينا الجنوبية.

وبحسب النتائج التي تتوالي من الانتخابات حتى الآن فقد حصد الحزب الجمهوري 27 مقعدا مقابل 33 لصالح الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

ويتقدم الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا للفوز بالدوائر الانتخابية الثلاثة عن 3 مقاعد للولاية في مجلس النواب.

أما في مجلس الشيوخ فقد نال الحزب الجمهوري 42 مقعدا مقابل 31 مقعدا للحزب الجمهوري.

وحقق الحزب الديمقراطي مقعد الشيوخ بفوز بيتو أوروركي.

كما فاز السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، بينما فاز الحزب الجمهوري في مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا.