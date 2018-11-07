وتبنّى تنظيم "داعش" التابع لجماعة بوكو حرام الهجوم، مؤكّداً أنّه أسفر عن مقتل 15 جندياً من قوّة التدخل الإقليمية، بحسب ما أفاد مركز سايت لرصد المواقع الإرهابية على الإنترنت.

من جهتها قالت مصادر عسكرية نيجيرية لفرانس برس إنّ المسلحين وصلوا على متن عدّة شاحنات مساء الإثنين وهاجموا قاعدة عسكرية وسوقاً محليّاً في بلدة كوكاوا، ممّا أجبر الجنود على الانسحاب من المعسكر لوقت وجيز.

وقال ضابط بالجيش النيجيري لفرانس برس من مايدوغوري، العاصمة الاقليمية للمنطقة والتي تقع على بعد 180 كلم جنوب العاصمة إنّ "جنودنا اشتبكوا مع الإرهابيين في معركة شرسة بعد الهجوم".

وتابع الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه "حتى الآن هناك 16 جندياً في عداد المفقودين لكنّ فرق البحث تمشّط المنطقة لتحديد موقعهم".

ولم ترد في الحال أي تقارير عن وقوع خسائر في أي من الجانبين، لكنّ ميليشيا مدنية تحارب إلى جانب الجيش أكّدت فقدان أثر 16 جندياً، مشيرة أيضاً إلى مقتل مدني خلال الاشتباكات.

وجاء الهجوم بعد ساعات من قيام مسلحي بوكو حرام بمهاجمة جنود في قرية كومشي على مقربة من الحدود مع الكاميرون.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرّد بوكو حرام في 2009. وأدّى التمرّد إلى نزوح حوالى مليوني شخص.