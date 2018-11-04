وقالت السلطات إنها لا تعرف سبب إطلاق سكوت بيرل (40 عاما) النار بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أن تظاهر بأنه يريد الانضمام إلى دروس تعلم اليوغا في صالة هوت يوغا في تالاهاسي.

ويتحرى مفتشو الشرطة عن أي صلات بينه وبين الضحايا.

وذكرت السلطات أن المرأتين اللتين لقيتا حتفهما طالبة جامعية عمرها 21 عاما، وعضوة في هيئة التدريس بجامعة ولاية فلوريدا عمرها 61 عاما.

وقالت الشرطة إن بيرل خريج جامعة ولاية فلوريدا، وخدم في الجيش، وإن السلطات في منطقة تالاهاسي استدعته أكثر من مرة "فيما يتعلق بالتحرش بفتيات".

وتابعت في بيان أن بيرل كان ينزل في فندق محلي وقت الهجوم وأن المحققين فتشوا أيضا منزله في ديلتونا بولاية فلوريدا على بعد أكثر من 322 كيلومترا جنوب شرقي تالاهاسي.

وكشفت صحيفة أن سجلات الشرطة أظهرت أنه اعتقل عامي 2012 و2016 بتهمة التحرش بنساء. ورفضت القضيتان.