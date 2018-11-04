وقال هوجان في تغريدة على تويتر "أقدم التعازي لأسرتي الضحيتين وأصدقائهما".

ووفقا لهوجان وبيان صدر عن مسؤول تنفيذي في أمازون فإن الحادث وقع في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، حيث اجتاحت أكبر مدينة في ماريلاند رياح شديدة وأمطار.

وقال ديف كلارك، وهو نائب رئيس أمازون للعمليات، على تويتر "الليلة الماضية، أثر الطقس السيء على واحدة من منشآتنا في بالتيمور مما أدى إلى وفاة شخصين".