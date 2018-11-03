وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحادثة وقعت، الأربعاء الماضي، في قاعدة جنوبي إسرائيل، إثر تعرض نظام الفرامل الخاص بالطائرة الحربية إلى خلل أدى لخروج المقاتلة عن السيطرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات، لكن الجزء الأمامي من المقاتلة أصيب ببعض الأضرار.

وكشف تحقيق مبدئي أنه بعد عودة الطائرة من مهمة تدريبة، كانت تنتظر عند نقطة محددة مسبقا بين شريط الهبوط والمخبأ تحت الأرض حيث يتم تخزين الطائرات، إلا أنه لأسباب لا تزال مجهولة، فقدت الطائرة قدرتها على التوقف بسبب فشل أحد أنظمة الدفع الهيدروليكية.

وبدأت الطائرة بالهبوط على المدرج، ومن أجل منع الاصطدام بطائرة أخرى كانت موجودة أمامها مباشرة، إضافة إلى طاقم من الفنيين كانوا يعملون في المنطقة، تمكن الطيار من تحويلها إلى ممر آخر.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، فإن العطل الذي حدث في الطائرة تم إصلاحه منذ ذلك الحين وعادت إلى نشاطها الكامل.

وشدد البيان على أنه "بعد انتهاء مهمة التدريب تعطلت فرامل الطائرة المقاتلة ولم يصب الطيارون، ولكن أصيبت الطائرة بأضرار طفيفة. وتم حل المشكلة منذ ذلك الحين من قبل الفنيين".