وحول نحو 30 ألف لاجئ يعيشون في مدينة سامسون شمال تركيا، وغالبيتهم من السوريين، مركز المدينة إلى شبه أقاليم صغيرة، حسب ما نشرت جريدة زمان التركية.

وذكرت صحيفة (سوزجو) أن مدينة سامسون تضم نحو 30 ألف لاجئ، ويعيش غالبيتهم في حي إلكاديم بمركز المدينة، حيث يقوم اللاجئون الذين يشكلون أقاليم صغيرة بمركز المدينة بافتتاح محلات تجارية خاصة بهم، مثل مقاهي ومطاعم ومكاتب عقارية ومخابز ومحلات لخدمات الهواتف ومحلات حلاقة.

ولعل أبرز علامات التواجد السوري الواضح، إقبال عدد من مالكي المحلات التجارية الأتراك على استخدام لوحات باللغة العربية لزيادة أرباحهم.

وخلال فترة قصيرة شغل اللاجئون المنازل والمحلات في شارع الاستقلال، الذي يعد أكثر شوارع مركز المدينة حيوية، حتى تمركزوا وسط المدينة.

جدير بالذكر أن والي سامسون، عثمان كايناك، ذكر في تصريحاته قبل فترة قصيرة، أن المدينة تضم نحو 30 ألف لاجئ، وأن حوالي 8 آلاف طفل يتلقون تعليمهم.