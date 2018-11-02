وأضاف بومبيو، أن الإعفاءات ستكون مؤقتة، مشيرا إلى أن الإعفاءات ستعطي الدول الثماني "أسابيع" إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني.

وتابع الوزير الأميركي قوله، إن الإيرانيين سيفعلون كل ما بوسعهم للتحايل على هذه العقوبات، مشددا على أن بلاده مستعدة لعمل كل ما يمكن عمله لمنع طهران من التحايل.

هذا وأعلنت إدارة ترامب إعادة فرض كافة العقوبات الأميركية على إيران، التي رفعت وفق الاتفاق النووي لعام 2015، كما أضافت واشنطن 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها على إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، تستعد في الخامس من نوفمبر لإعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، في إطار استراتيجية أميركية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.