ونشر مستخدم باسم "fighter_bomber" على موقع إنستغرام الفيديو، قائلا إنه جرى تصويره من قمرة قيادة مقاتلة روسية خلال مهمة لمرافقة طائرة نقل عسكرية، حسبما أورد موقع "روسيا اليوم" باللغة الإنجليزية.

واقتربت الطائرة الروسية من مقاتلتين فرنسيتين من طراز رافال كانتا تتزودان بالوقود من طائرة أميركية من طراز KC-10.

وقال صاحب الحساب على إنستغرام:" لقد قمنا بتحريك الأجنحة مما يعني أنه (جرى اعتراضكم)، ثم قمنا بمناورة للحصول على الارتفاع ( مما يعني أن عليكم الخروج من المنطقة قبل أن تسوء الأمور)."

ومن الصعب تحديد تاريخ تصوير الفيديو، لكن موقع "ديفينس بلوغ" أشار إلى أنه يعود إلى مايو 2017، بحسب إفادة من وزارة الدفاع الأميركية.

ووصف قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية الجنرال جيفري ل. هاريغيان، الإجراءات التي اتخذها الطيار الروسي بأنها "غير مهنية".