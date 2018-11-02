وقال ترامب: "المهاجرون غير القانونيين يؤثرون على حياة جميع الأميركيين، المهاجرون غير الشرعيين يؤثرون على فرص العمل للأميركيين، وعلى دافعي الضرائب من شعبنا".

وأضاف: "إنهم يؤثرون على أمن وسلامة العامة. هؤلاء المهاجرين يكلفون الولايات المتحدة مليارات الدولارات كل عام".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده سترفض لجوء من يدخلون إليها من مناطق لا تعتبر موانئ قانونية، فيما شدد موقفه من مجموعة من المهاجرين تتجه إلى بلاده قادمة من دول في أميركا الوسطى.

وأوضح للصحفيين في البيت الأبيض: "المهاجرون الذين يسعون للجوء سيكون عليهم تقديم أنفسهم بصورة قانونية في ميناء رسمي للدخول".

وتابع: "من يختارون مخالفة قوانينا والدخول بطريقة غير مشروعة لن يتمكنوا بعد الآن من استخدام طلبات غير مستحقة للحصول على دخول تلقائي لبلادنا".