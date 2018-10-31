وأعلن الجيش على "تويتر" أن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق في شمالي الجارة الجنوبية لتركيا، منها جبال قنديل أحد معاقل الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

ونفذت تركيا في الشهور القليلة الماضية ضربات متكررة على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، كما استأنفت حملتها العسكرية على القوات الكردية في شمالي سوريا، التي تقول إنها على علاقة بمسلحي الحزب.

والأربعاء قال مقاتلون أكراد مدعومون من واشنطن في سوريا، إنهم سيعلقون مؤقتا حملتهم على آخر جزء من الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية، تركيا بدعم مسلحي "داعش" في تقدمهم، قائلة في بيان إنها مسؤولة عن "الوقف المؤقت لمعركة مكافحة الإرهاب التي تشنها قواتنا على آخر معقل للتنظيم المتطرف".

وأوضح البيان أن "مثل هذه الهجمات على مواقع كردية ستتسبب في وقف طويل الأجل لحملتنا العسكرية".