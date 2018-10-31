ووقع الانفجار قبل التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مبنى الاستخبارات بوسط المدينة، حسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم المنطقة، أرتيوم بوتيغين.

وأوضح حاكم المنطقة، إيغور أورلوف، أنه من السابق لأوانه ح الحديث عن تفجير انتحاري، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأورد في تصريحات أكدها المتحدث باسمه "الوضع خطير جدا"، وأضاف أورلوف أن السلطات تسعى لتحديد هوية القتيل ونوع العبوة المتفجرة.

وأضاف "نقوم بفرض تدابير لتعزيز أمن جميع المباني الحكومية والرسمية في منطقة أرخانغيلسك" التي تبعد بنحو ألف كيلومتر عن العاصمة موسكو.

وتفقد الحاكم أيضا مكان التفجير فيما عقدت أجهزة الاستخبارات اجتماعا طارئا.



