وكان مشار، النائب السابق للرئيس، فر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة عام 2016، بعد نشوب قتال عنيف في جوبا أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وسافر مشار فيما بعد إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع رهن الإقامة الجبرية في المنزل حتى وقت سابق هذا العام.

ووقع مشار ورئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق سلام جديدا الشهر الماضي ضمن أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في البلاد.