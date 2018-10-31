وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" فإن شخصا واحدا ما يزال مفقودا حتى الساعة بعد حادثة حاملة الطائرات الأدمير كوزنيتسوف، الثلاثاء، أثناء خضوعها لعملية صيانة في شمال روسيا.

وشارك الجيش الروسي بحاملة الطائرات التي تعود إلى سنوات الاتحاد السوفياتي في تدخلات عسكرية عدة، كان آخرها دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

ووقع الحادث خلال رسو السفينة بواحد من أحد أكبر الأرصفة العائمة فى المياه المتجمدة بخليج كولو فى مورمانسك، قرب تمركز الأسطول الشمالى الروسي.

في غضون ذلك، قالت ماريا كوفتون، محافظة مورمونسك، إنها أرسلت فرق الإنقاذ التي قامت بإخلاء 71 من أفراد طاقم السفينة، قبل غرق الرصيف الذى كانت راسية عليه.

وذكر محققون روس أنهم سيباشرون تحقيقا جنائيا فى مخالفة إجراءات السلامة من طرف الإدارة المشرفة على الرصيف العائم.

وأوردت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن قائد هيئة تصنيع السفن الحربية الروسية، أليكسى راكمانوف، أن هيكل السفينة وصاريها دمرا، بينما سلمت أجزاء مهمة من السفينة.