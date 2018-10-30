وكان نائب وزير الداخلية التركي محمد إرسوي يزور منطقة تونجيل شرقي تركيا، حيث توفي جنديان من البرد، خلال تأديتهما مهمة قتالية ضد حزب العمال الكردستاني.

وأظهرت الصور المسؤول التركي يرتدي حول عنقه وشاحا أزرق من ماركة "لوي فيتون" المعروفة، قدرت تقارير صحفية سعره بنحو 4500 ليرة (نحو 800 دولار)، حسب ما ذكر مركز "ستوكهولم" للحريات.

وأثارت الصورة جدلا واسعا بين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر مستخدمون أن "ارتداء وشاح باهظ الثمن يعد أمرا غير مناسب عند زيارة منطقة توفي بها جنديان من البرد".

وربطت الانتقادات ارتداء المسؤول هذا الوشاح، بمرور البلاد بأزمة مالية خانقة خلال الأشهر الماضية، أفقدت الليرة ما يقترب من نصف قيمتها.

ووصلت أصداء الجدل إلى المسؤول الذي نفى ارتداء وشاح غالي الثمن، وقال إنه "خلال مدة خدمته التي تصل إلى 32 عاما، لم يشتر وشاحا بالقيمة المذكورة".

وأضاف على "تويتر": لم يكن لدي أي اهتمام بارتداء الماركات الباهظة. لدي نمط حياة متواضع"، مشيرا إلى أن ثمن الوشاح أقل كثيرا مما ذكرت التقارير.